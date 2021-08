Und diese Entwicklung gibt es nicht erst seit Corona und dem Boom des Online-Handels. Genauso sieht es Franziska Briese. Sie ist derzeit in Elternzeit und hat davor fünf Jahre lang das Geschäftsstraßenmanagement "Im Stadtfeld" in Magdeburg betreut.

Briese sagt, man dürfe auch dem größten Online-Händler, Amazon, nicht die Schuld an der Krise der Innenstädte geben: "Was bringt es, mit dem Finger auf Amazon zu zeigen? Wenn es eine Stadt nicht schafft, schlauer zu sein, eine höhere Identifikation für den Ort aufzubauen und die Leute davon zu überzeugen, dass es nicht so gut ist, bei Amazon einzukaufen, dann hat man echt einfach was verpennt." Man könne dem Konzern nicht vorwerfen, sich geschäftstüchtig Lücken oder Graubereiche in der Gesetzgebung zu nutzen. Aber Briese sagt auch: "Moralisch steht das auf einem anderen Blatt."