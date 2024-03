Unter anderem berichten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Leibniz-Institut für Neurobiologie Magdeburg über ihre Arbeit. Sie forschen an einem Brain-Machine-Interface, mit dem Gelähmte mit implantierten Chips den Rollstuhl steuern oder wieder kommunizieren können.

Bevor die Dokumentation am 5. April in der ARD Mediathek bzw. am 9. April um 21:45 Uhr in "Das Erste" veröffentlicht wird, wird sie am 4. April ab 18 Uhr (Einlass ab 17:30 Uhr) im MDR-Landesfunkhaus Magdeburg in einer Preview zu sehen sein.