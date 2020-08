Das durch die Insolvenz von Wirecard ausgelöste Beben ist nicht nur im Bankwesen, an den Aktienmärkten und in der Politik zu spüren. Auch als Kriminalfall sucht der Skandal um Wirecard seinesgleichen. Den verantwortlichen Managern drohen lange Haftstrafen. Einer der mutmaßlichen Betrüger wird mit internationalem Haftbefehl gesucht.

Seit Jahren Berichte über mögliche Unregelmäßigkeiten

Nach dem steilen Aufstieg des Zahlungsdienstleisters Wirecard bis in den DAX, folgte im Juni 2020 der ebenso steile Absturz. Bereits in den letzten Jahren veröffentlichte insbesondere die Financial Times immer wieder Berichte über Wirecard, in denen es um mögliche Manipulationen der Bilanzen, aufgeblähte Geschäfte und nicht vorhandene Geschäftspartner in Asien ging. Daraufhin stellte die Kontrollbehörde Bafin Anzeige gegen die Journalisten der Zeitung - wegen des Verdachts der Marktmanipulation.

Experten: "Man hat nicht alle Möglichkeiten genutzt"

Weder die Bafin noch die Wirtschaftsprüfer kamen auf den Gedanken, dass an den Anschuldigungen gegen Wirecard etwas dran sein könnte. Analysten und Anlagestrategen wie Oliver Roth sehen ein Versagen der Behörden.

"Wenn eine Zeitung, die hohe Reputation genießt, die Financial Times, bei einer Darstellung bleibt, dass ein Unternehmen offenbar starke Unregelmäßigkeiten hat. Und wir reden hier auch noch von einer Branche, die eben als Finanzdienstleister auch viel mit Kundengeldern zu tun hat. Dann ist es eigentlich die Verpflichtung der Behörden, hier genau hinzuschauen und eine Sonderprüfung zu machen", erklärt Roth im Gespräch mit dem ARD-Börsenstudio. Im Bankenwesen gebe es dafür auch das Prozedere "Quick Odette". Hier könne man wie ein "Überfallskommando" überraschend Daten abgreifen. Das sei hier nicht geschehen. "Man hat nicht alle Möglichkeiten genutzt", betont Roth. Ein Fahndungsaufruf nach dem Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek. Bildrechte: dpa

In der Bilanz fehlen 1,9 Milliarden Euro

Die Warnungen der Financial Times haben sich im Juni 2020 als wahr herausgestellt. Wirecard musste einräumen, dass 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz überhaupt nicht existierten. Das gesamte Südostasien-Geschäft des Konzerns beruhte auf einem gigantischen Betrug. Am 25. Juni musste Wirecard Insolvenz anmelden und die Staatsanwaltschaft München I ermittelt nun wegen des Betrugs in Milliardenhöhe.

Experte: Vortäuschen von Einnahmen bereits seit 2015

Im Zentrum der Ermittlungen steht der Wirecard-Vorstand um den Vorsitzenden Markus Braun und Jan Marsalek, der insbesondere für das Asiengeschäft des Zahlungsdienstleisters zuständig war. Zentrale Vorwürfe sind gewerbsmäßiger Bandenbetrug und der besonders schwere Fall der Untreue. "Beim Vorwurf des Betrugs sollen die Beschuldigten schon 2015 die Bilanzsumme durch Vortäuschen von Einnahmen aufgebläht haben, um Wirecard finanzkräftiger dastehen zu lassen. Dadurch soll man sich Kredite bei Banken und anderen Investoren erschlichen haben", erläutert Nikolaos Gazeas, Anwalt für Wirtschaftsstrafrecht.

Stichwort: Gewerbsmäßiger Bandenbetrug "Wenn sich mindestens drei Personen zusammentun, spricht das Gesetz schon von einem Bandenbetrug", erklärt Nikolaos Gazeas, Anwalt für Wirtschaftsstrafrecht. Die Gewerbsmäßigkeit käme noch hinzu, weil hier zudem versucht worden sei, sich "eine Einnahmequelle dauerhaft zu erschleichen".

Welches Strafmaß ist zu erwarten?