Mit dem Gesetz will die Bundesregierung größere deutsche Unternehmen zwingen, Menschenrechte und Umweltvorgaben in ihren Lieferketten weltweit einzuhalten. Kinder- und Zwangsarbeit, unfaire Löhne oder umweltschädliche Arbeits- und Produktionsbedingungen sollen damit verhindert werden.

Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften sollen bei Menschenrechtsverletzungen im Ausland vor deutschen Gerichten klagen können. Bisher konnten nur die Geschädigten selbst klagen, was aber in der Praxis an den Lebensumständen scheiterte.

Unmittelbare und mittelbare Zulieferer Die fiktive Dresdner Firma Schmidt stellt Schränke her. Die Spezialschrauben, die dafür benötigt werden, lässt sie sich von einer schwedischen Firma anfertigen und zuliefern. Diese schwedische Firma ist also ein unmittelbarer Zulieferer, weil beide in direktem Kontakt stehen. Die schwedische Firma wiederum braucht für die Fertigung der Schrauben Einzelteile, die von einer dritten Firma kommen. Diese Firma ist für Schmidt aus Dresden ein mittelbarer Zulieferer, weil zwar indirekt eine Zulieferung stattfindet, aber kein direkter Kontakt besteht.

Wenn das Gesetz wie geplant vor der Sommerpause von Bundesregierung und Bundestag beschlossen wird, tritt es am 1. Januar 2022 in Kraft. Gelten soll es aber erst ab 2023 und vorerst nur für Firmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten. Ein Jahr später sollen noch Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten dazukommen. Mittelständische Unternehmen sind somit von dem Gesetz ausgenommen.

Arbeitsminister Hubertus Heil: "Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht: 'Die Würde des deutschen Menschen ist unantastbar'."

Die zuständigen Minister zeigten sich zunächst zufrieden mit dem errungenen Kompromiss. "Es wird vielen Menschen mehr Rechte geben", sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der die Federführung für den Gesetzentwurf übernimmt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprach von einem "vernünftigen Kompromiss". Sein Ziel sei gewesen, den bürokratischen Aufwand und die Belastungen für Firmen vor allem in der Corona-Pandemie zu begrenzen und den Mittelstand auszunehmen.



Auch Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) zeigte sich erleichtert: "Das Lieferkettengesetz kommt." Es sei ein Signal für eine gerechte Globalisierung. "Made in Germany" stehe in Zukunft auch für globale Verantwortung und faire Produktion.



Kurz, nachdem die Einigung zum Lieferkettengesetz verkündet wurde, kam es aber schon zum Streit innerhalb der Bundesregierung. Das Wirtschaftsministerium warf dem Arbeitsministerium unter anderem vor, dass der nun erstellte Gesetzentwurf "zumindest in zwei Punkten nicht den Vereinbarungen des Spitzengesprächs" zwischen den drei beteiligten Ministerien entspreche. Welche Folgen das für das weitere Gesetzgebungsverfahren hat, ist noch nicht absehbar.