Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilte mit, er stehe an der Seite aller Menschen, die durch rassistischen Hass bedroht werden. "Sie sind nicht allein. Ich bin überzeugt: Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland verurteilt diese Tat und jede Form von Rassismus, Hass und Gewalt."

Anteilnahme äußerte auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Die Gedanken seien bei den Opfern und trauernden Familien, schrieb Macron am Donnerstag auf Twitter. "Ich stehe in diesem Kampf für unsere Werte und den Schutz unserer Demokratien an der Seite von Bundeskanzlerin Merkel." Der französische Präsident sagte Deutschland "angesichts dieses tragischen Angriffs" seine volle Unterstützung zu.

SPD-Chefin Saskia Esken Bildrechte: imago images / Rüdiger Wölk

Spitzenpolitiker der im Bundestag vertretenen Parteien verurteilten die Tat einhellig. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sprach am Donnerstagmorgen bei Twitter von "rechtem Terror". Weiter hieß es in ihrem Tweet: "Viel zu lange haben wir uns davor gescheut, es mit klaren Worten zu benennen: Rechter Terror in Deutschland. Wir sind geschockt und wir trauern. All unsere Gedanken sind bei den Opfern, Angehörigen und Freunden."