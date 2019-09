Tatsächlich ist der in Thüringen im Vergabegesetz gültige Mindestlohn von 11,42 Euro höher als der gesetzliche bundesweit. Direkt wirkt sich diese Lohnuntergrenze nur auf vom Land engagierte Unternehmen aus. Welche indirekten Effekte sie auf andere Unternehmen hat, lässt sich nicht sicher belegen, vor allem auf jene ohne jegliche Tarifbindung.



Mit dem Vergabegesetz schützt sich die öffentliche Hand bei ihrer Auftragsvergabe auch davor, selbst an schwarze Schafe und in juristisches Zwielicht zu geraten. Im Übrigen vergeben Land und Kommunen jährlich Aufträge für gut 500 Millionen Euro im Jahr. Für die Kommunen gilt der Mindestlohn als Vergabekriterium nicht.

Gute Kita-Angebote

Tiefensee sagte auch, um Menschen in Thüringen zu halten und zurückzuholen, müsse es "gute Kita-Angebote" geben – und das sei in Thüringen mit zwei gebührenfreien Kita-Jahren der Fall. Das gebe es nirgendwo anders in Deutschland.

Die Aussage über die landesweite Gebührenfreiheit stimmt. Das Geld aus dem "Gute-Kita-Gesetz" des Bundes verwendet Thüringen besonders zur finanziellen Entlastung der Eltern. Ob das jedoch auch in qualitativer Hinsicht zu guten Angeboten führt, steht auf einem anderen Blatt. Beim Betreuungsschlüssel der Einrichtungen steht Thüringen nach der jüngsten Studie der Bertelsmann Stiftung zum Thema alles andere als gut da.

Bezahlbarer Wohnraum

Neben Kinderbetreuungsplätzen werde auch genug Wohnraum gebraucht, sagte Tiefensee weiter. Dabei warb er für ein Wohneigentumsprogramm "Mietkauf", das es noch nicht gibt. Es handelt sich um ein Förder-Modell, vorgeschlagen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), welches Tiefensee gern umsetzen würde. Sollte Tiefensee im Amt bleiben oder sogar Ministerpräsident werden, darf man gespannt sein, wie er das Modell im Freistaat umsetzen will.

Schulen: Eigenständigkeit und pädagogische Konzepte

Bemerkenswert ist im Interview ein Ausflug des Wirtschaftsministers in die Bildungspolitik: Schulleiter sollten selbst Lehrer und Lehrerinnen auswählen und eigene pädagogische Konzepte umsetzen können. Als Beispiel nannte er "Jenaplan". Während Schulleiter bei der Besetzung von Lehrerstellen bereits ein begrenztes Mitspracherecht besitzen, greift Tiefensee mit "Jenaplan" jedoch weit über das hinaus, was in staatlichen deutschen Schulen als mittelfristig realisierbar erscheint.

Mit der heute in Deutschland üblichen Schule hat Jenaplan wenig gemein. Bildrechte: dpa Jenaplan ist ein 1927 von dem Erziehungswissenschaftler Peter Petersen entwickeltes Schulkonzept – an der Universität Jena, weshalb es diese Bezeichnung bekam. Sein Plan war, mit genau jenem Konzept von Schule zu brechen, das in Deutschland bis heute in seinen wesentlichen Zügen angewendet wird.



Es ging Petersen um gemeinsames Lernen und Leben, um hohe Mitverantwortung der Schüler und Eltern, um fächerübergreifenden Unterricht bei freier Wahl der Kurse, um jahrgangsübergreifende Lerngruppen statt Jahrgangsklassen, um Wochenarbeitspläne statt 45-Minuten-Stunden. Nur zur Sicherung von Mindestwissen soll es straffe Kurse geben, statt Zensuren aber Arbeits- und Leistungsberichte mit Beurteilungen auch von Mitschülern. Dazu kommen Kreisgespräche und Berichtskreise sowie regelmäßige Wochen-, Monats- und andere Feiern für Schüler, Lehrer und Eltern.