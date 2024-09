In diesem Jahr sind laut Innenministerium etwa 60 Menschen aus Sachsen-Anhalt vor ihrer geplanten Zurückführung eigenständig ausgereist. Es gebe aber auch organisatorische Gründe (rund 200 Fälle), weshalb Zurückführungen scheitern, oder Bundesbehörden, Fluglinien, Transitstaaten oder Zielstaaten, die das Vorhaben ablehnen (zusammen rund 120 Fälle). "In der Regel werden erstmalige Abschiebungsmaßnahmen nicht angekündigt", so das Innenministerium. Dadurch werden Betroffene häufig nicht angetroffen. In diesem Jahr war es demnach in rund 375 Fällen so.