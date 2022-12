In Sachsen-Anhalt gibt es immer häufiger Anfeindungen gegenüber Kommunalpolitikern. Das hat das Landesverwaltungsamt in seiner Jahresbilanz mitgeteilt. "Verunglimpfungen, Bedrohungen und Übergriffe gerade gegenüber Menschen, die sich kommunalpolitisch engagieren, nehmen auch in Sachsen-Anhalt zu", sagt der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleye. "Verbunden kann damit die Gefahr sein, dass sich Ehrenamtliche abschrecken lassen, sich zu engagieren und das wäre natürlich schlecht für die Demokratie", so Pleye im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Konsequenzen seien beispielsweise psychische und physische Folgen bis hin zur Erwägung, das politische Amt ganz aufzugeben.