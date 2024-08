In der Antwort auf seine Kleine Anfrage an die Landesregierung, die er im Juli 2024 stellte, heißt es: "Alle Veränderungen baulicher Art oder der Nutzung sind [...] genehmigungspflichtig. Eine kommerzielle Nutzung oder Vermarktung des authentischen Teils der Stollenanlage schließt sich aufgrund der Geschichte und der Würde des Gedenkortes nicht nur aus moralischen, sondern insbesondere auch aus denkmalschutzrechtlichen Gründen aus."

Hanka Rosenkranz, Vorsitzende des Fördervereins der Gedenkstätte, vertritt unter anderem die Interessen der bereits verstorbenen Überlebenden und ihrer Kinder. 2018 übergaben Sie eine Petition an die Landesregierung und forderten den Zugang der Öffentlichkeit zum Stollen. Das Land habe in ihren Augen eine wichtige Chance vertan, den Stollen als Landeseigentum zu sichern.

Rosenkranz kritisiert, dass die Anlage erneut in Privatbesitz gelandet ist: "Es ist ein Schlag ins Gesicht gegenüber unseren Forderungen [...], dass der Stollen in das Eigentum des Landes gehen soll, dass das für die Gedenkstätte ein Ort sein soll, der für die pädagogische Arbeit umfassend genutzt werden kann." Bislang sei man für die Gedenkarbeit immer auf den Besitzer angewiesen, seit 1995 befindet sich der Stollen in Privatbesitz. Rosenkranz schließt sich den Forderungen des Gedenkstättenleiters an, den ersten begehbaren Teil des Stollens für die Öffentlichkeit zu erweitern.