Zum autofreien Tag gibt es in diesem Jahr keine Aktionen wie Straßensperrungen geben.

Anlass des Tages ist es, die Menschen auf die Vorzüge einer verkehrsberuhigten Umwelt hinzuweisen.

Kritik gibt es aber auch: Autofreie Tage würden zwar die Umweltbelastung reduzieren, nötig sei aber ein Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen.

Zum autofreien Tag, dem Höhepunkt der Europäischen Mobilitätswoche am 22. September, werden in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt keine Straßen nur für den Radverkehr und für Fußgänger freigeben, wie beispielsweise in Halle im Jahr 2021. Das hat eine Umfrage von MDR SACHSEN-ANHALT in Kommunen ergeben.

So haben von den zehn größten Städten des Landes nur die Städte Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau eine Beteiligung an der Mobilitätswoche angemeldet.

Auch wenn flächendeckend keine größeren Aktionen geplant sind, wünschen sich vor allem die Nahverkehrsbetreiber eine größere Aufmerksamkeit für das Thema.

Autofreier Tag in Europa Mindestens einmal im Jahr sollen die Menschen die Vorzüge einer autofreien Umwelt kennenlernen. Der Autofreie Tag entstand 1998 in Frankreich und wird seit 2000 als Höhepunkt der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September international organisiert.



Sperrungen sind kein Selbstzweck

Peter Godazgar, der stellvertretende Pressesprecher der Stadt Halle, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ziel des autofreien Tages sind nicht Straßensperrungen als Selbstzweck, sondern das Aufzeigen einer Nutzung des öffentlichen Raums jenseits von Autoverkehr und Parken sowie der Aufruf, an dem Tag freiwillig Verkehrsmittel des Umweltverbundes zu nutzen und deren Attraktivität zu erleben."

Die Stadt beteilige sich seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Angeboten an der Europäischen Woche der Mobilität. In diesem Jahr wird die Stadt mit einer Aktion, einer geführten Radtour am 17. September, in dem Veranstaltungskalender der Mobilitätswochen geführt.

Thomas Schlüter, Geschäftsführer der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land, erklärte, dieser Tag könne dazu beitragen, den öffentlichen Personennahverkehr – zumindest für einen Tag – in den Vordergrund zu stellen.

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) teilten mit, in Magdeburg selbst seien keine Aktionen geplant. Dies müssten Stadt, MAREGO und MVB gemeinsam angehen. Möglich wäre dazu Gespräche und Planungen für das kommende Jahr. Das 9-Euro-Ticket habe einige Menschen bereits zum Umdenken bewegt. Sprecher Tim Stein sagte, ein paar Wochen nach Ablauf des Tickets gebe es eine verstärkte Nachfrage von Monatskarten.