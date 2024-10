Die Gestaltung rund um die Straße hat der 14-Jährigen besonders viel Spaß gemacht: "Bäume bauen fand ich cool. Am Anfang war es sehr kompliziert, weil ich gar nicht wusste, was ich machen sollte. Aber jetzt habe ich langsam den Dreh raus." Neben ihr sitzt Robin, der sich freut: "Man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen."

Genauso hat es auch Bruno gemacht, dessen Spiel am schwierigsten von alle Teilnehmenden scheint. Auf seiner Rennstrecke sind viele Hindernisse platziert, Teile der Strecke befinden sich in der Luft, so dass man herunterfallen und so verlieren kann. Während er sein Spiel testet, erzählt er: "So ein Parcours ist ja auch ein bisschen ein Abenteuerspiel. Sowas finde ich sehr gut und spiele es auch selber." Die Schwierigkeit seiner Strecke kommentiert er mit einem Lachen: "Man muss nur gut fahren und mit der Tastatur gut umgehen können, dann klappt das."