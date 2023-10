Games spielen im Alltag der meisten Heranwachsenden eine große Rolle, in der Schule finden sie aber noch vereinzelt statt. Experten sehen Potenzial in Lehrmethoden mit Videospielen.

Lehrer Christoph Kehl hat die Erfahrung gemacht, dass er mit dem Einsatz von Videospielen mehr Kinder seiner Klasse erreichen kann.

Ob in Zukunft Videospiele im Unterricht zum Standard werden, hängt auch davon ab, welche Rolle das Medium in der Lehrerausbildung spielt.

Videospiele in der Schule – ein Versäumnis

Besonders, aber nicht nur bei Kindern und Jugendlichen sind Videospiele ein großer Bestandteil des Alltages. Unter den sechs bis 13-Jährigen spielen 70 Prozent digitale Spiele, davon ein Drittel täglich. Bei Jugendlichen zwischen zwölf und 19 Jahren geben nur sechs Prozent an, gar keine digitalen Spiele zu nutzen. Dass Videospiele trotzdem so gut wie keine Rolle in der Schule spielen, hält Dr. Lucas Haasis von der Universität Oldenburg für nicht zeitgemäß:

Bildrechte: Mustapha Ousellam "Nicht nur in der Schule, sondern schon zuvor in der Lehramtsbildung spielen Spiele heute noch immer nur eine marginale Rolle. Das ist nicht nur ein Manko, sondern ein Versäumnis, das an der Lebensrealität von Schule und Freizeit von Schülern und Schülerinnen vorbeigeht."



Lucas Haasis bietet unter anderem Seminare für angehende Lehrkräfte zum Einsatz von Videospielen im Unterricht an. Für ihn gibt es gleich mehrere Gründe, warum Videospiele in die Schule gehören: Im Moment ließe man Kinder und Jugendliche größtenteils mit digitalen Spielen allein. Durch den Einzug von den Spielen in die Schulen könne man Kinder auch im privaten Umgang mit Videospielen unterstützen und so die individuelle Medienkompetenz fördern. So sollen Kinder in der kontrollierten Umgebung der Schule "einen neuen, auch kritischen Blick auf Spiele entwickeln", so Lucas Haasis.

Ein bekannter Spieleentwickler hat mal zu mir gesagt: 'Spielen tun sie sowieso! Entweder wir gehen darauf ein oder wir verlieren sie' – hat er recht. Dr. Lucas Haasis, Universität Oldenburg

Als weiteren Pluspunkt sieht Lucas Haasis die Möglichkeit, Videospiele als Türöffner für andere Themen zu nutzen. Bei digitalen Spielen seien die Schüler und Schülerinnen oftmals die Experten und nicht die Lehrkraft. Dadurch, dass Games zum Thema in der Schule gemacht werden, könne über das Bekannte dann zu etwas Unbekanntem übergeleitet und so ein Lernerfolg erzielt werden:

"Was wir häufig erfahren im Klassenraum und im Seminarraum ist, […] wie spannend und lehrreich es ist, wenn über etwas gesprochen wird und werden kann, was ihnen sehr bekannt ist, um gleichzeitig darüber dann dazu zu animieren, über etwas Neues oder etwas weniger Bekanntes etwas zu lernen."

Wie jedes andere Medium im Unterricht

Doch wie kann das in der Praxis aussehen? Christoph Kehl ist Lehrer für Ethik und Geschichte an einer Gemeinschaftsschule in Jena und setzt regelmäßig Videospiele in seinem Unterricht ein. Auf die Frage, wie man sich eine Unterrichtsstunde mit Games vorstellen kann, spricht er von vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: "Es gibt nicht die typische Unterrichtsstunde mit Games. Wie ich Spiele im Unterricht einsetze, hängt immer von der Gruppe ab, von den Rahmenbedingen […] Deswegen variiert das ganz stark, was wir dann konkret mit dem Spiel machen". Das gängige Bild, dass Kinder und Jugendliche einfach im Unterricht vor die Geräte gesetzt werden und so zocken wie daheim, stimme so nicht. Oft würden auch die Erwartungen der Kinder enttäuscht, wenn nicht einfach zum Vergnügen gespielt wird. "Es bleibt natürlich Unterricht und es ist einfach ein anderes Medium, das man hier zum Lerngegenstand macht", so Christoph Kehl. Bildrechte: Christoph Kehl

So beschreibt der Geschichtslehrer, dass in einer Unterrichtsstunde, in der er das Spiel "Valiant Hearts" einsetzte, welches im Ersten Weltkrieg spielt, die Schüler und Schülerinnen in mehreren Kleingruppen an den Geräten saßen. Während des Spielens hatten die Schüler Beobachtungsaufträge und sollten das Geschehen analysieren, abschließend wurden die Ergebnisse in der Klasse besprochen.

Games im Unterricht sind kein Selbstläufer

Ohne solche begleitenden Aufgaben geht es nicht. Man könne die Schüler und Schülerinnen nicht einfach vor ein Spiel setzen und erwarten, dass so die Lernziele erreicht werden:

"Man stellt sich immer vor, man daddelt und im besten Fall hat man am Ende ganz, ganz viel gelernt. Automatisch wird das für die wenigsten Schülerinnen und Schüler funktionieren. […] Sie werden spielen, und sie haben wahrscheinlich auch eine gute Zeit. Ob sie dabei viel gelernt haben, das zeigt sich erst am Ende und hängt natürlich vom didaktischen Einsatz ab."

Kehl betont, dass Videospiele nicht der "Heilige Gral" der Lehre seien. Auch Lucas Haasis ist der Überzeugung, dass der Einsatz von Videospielen in einem didaktischen Rahmen und mit Anleitung stattfinden muss. Ohne Arbeitsaufträge oder weitere Quellen bestehe die Gefahr, dass sich die Lernenden "im wahrsten Sinne verlaufen".

Spiele sind eine Ergänzung zu anderen Medien, kein Ersatz, sie funktionieren nur in Kombination. Dr. Lucas Haasis, Universität Oldenburg