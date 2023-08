Fördermittel für Tierschutz Feldhamsterpopulation soll gezielt gestärkt werden

Die Feldhamsterpopulation in Sachsen-Anhalt ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Um die bedrohte Tierart besser schützen zu können, will das Land Sachsen-Anhalt landwirtschaftliche Projekte fördern.