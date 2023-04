Mal ehrlich: Haben Sie schon einmal einen Feldhamster gesehen? Nein, nicht den aus der MDR-Doku (die wir Ihnen dennoch sehr ans Herz legen). Es ist nur ein paar Jahrzehnte her, da waren es auf den Feldern in Mitteldeutschland Millionen. Noch bis zur Wende gab es in der DDR Prämien für erlegte Tiere, die damals den nicht gerade schmeichelhaften Beinamen "Kornwolf" trugen. Doch diese Zeiten sind lange vorbei. Jetzt schauen wir dem Feldhamster gerade beim Aussterben zu, sagen Artenschützer. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit könnten die Tiere in wenigen Jahren oder höchsten Jahrzehnten Geschichte sein. Seit 2020 führt die "Red List" der IUCN, die internationale Rote Liste der Weltnaturschutzunion, den Feldhamster weltweit als "Critically endangered". Diese höchste Einstufung entspricht der Gefährdungskategorie "Vom Aussterben bedroht" in den deutschen Roten Listen.