In den zurückliegenden Tagen hatten winterliche Straßen bislang nur zu wenigen Unfällen in Sachsen-Anhalt geführt. In Köthen war eine Frau in der Nacht zu Samstag mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Die 33-Jährige sei dabei leicht verletzt worden. Im Saalekreis und im Landkreis Börde hätten Lkw wegen der Glätte quer gestanden. Verletzt worden sei dabei aber niemand.

Bereits Freitagabend war ein Pkw wegen der Glätte und zu schneller Geschwindigkeit in Wernigerode von der Straße abgekommen und gegen eine Grundstücksmauer geprallt, teilte die Polizei im Harz mit. Der Fahrer blieb unverletzt, aber es entstand ein Schaden von insgesamt etwa 4.000 Euro. In Mücheln rutschten laut Polizei in Halle zwei Autos in eine Leitplanke. In Bad Kösen sei ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht.