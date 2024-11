Die Harzer Schmalspurbahnen fahren wieder auf den Brocken. Das teilte das Unternehmen MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch mit. Demnach hat sich der erste Zug der Brockenbahn am Vormittag auf den Weg zum Gipfel gemacht. Am Dienstag war der Verkehr ab Schierke wegen eines Orkans eingestellt worden.

Am Dienstag hatte es zudem erneut in weiten Teilen des Harzes geschneit, etwa in Stiege, Schierke und Harzgerode, aber auch in Mansfeld. In Wittenberg gab es Schneeregen. Aufgrund des Wetters kam es auf einigen Straßen zu Problemen. Weil es sehr glatt war, hatte die Polizei beispielsweise die Bundesstraße 244 zwischen Büchenberg und Elbingerode im Harz gesperrt.