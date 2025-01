Landkreis Börde: 37 Unfälle

Allein das Polizeirevier Börde verzeichnete seit Freitag 37 Verkehrsunfälle. "Den größten Anteil daran haben nach derzeitigem Erkenntnisstand Verkehrsunfälle, die auf die äußerlichen Bedingungen in Kombination mit unangepasster Geschwindigkeit zurückzuführen sind", hieß es. So prallte auf der B245 in Richtung Eisleben ein Fahrer mit seinem Pkw gegen eine Hauswand.

Am Samstag war in Schraplau (Saalekreis) ein Auto im Straßengraben gelandet. Die Frau wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Im Jerichower Land kam am Freitag ein 20-Jähriger mit seinem Pkw zwischen Karow und Belicke von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er befreite sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus seinem Fahrzeug und wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Wernigerode: Mann wird nach Glatteis-Unfall angezeigt

In Wernigerode war am Freitagabend ein 36-Jähriger aufgrund der winterglatten Fahrbahn und zu hoher Geschwindigkeit beim Abbremsen ins Rutschen geraten und gegen eine Grundstücksmauer geprallt. Der Mann blieb unverletzt. Ihm droht jedoch laut Polizei "aufgrund der nicht angepassten Fahrweise bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen" ein Bußgeld von 145 Euro.

In Mücheln (Saalekreis) gerieten am Freitagabend zwei Pkw gegen eine Leitplanke. In Bad Kösen (Burgenlandkreis) kam ein Pkw bei den winterlichen Straßenverhältnissen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Auch in Wittenberg, Gräfenhainichen und Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) kam es zu Unfällen. In Köthen verlor eine 33-Jährige am Samstagmorgen in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte gegen einen Baum. Sie wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

