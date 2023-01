Landwirtschaft Sachsen-Anhalts Landwirte mit hohen Erwartungen an Grüner Woche

Hauptinhalt

Die Grüne Woche hat zwei Jahre Pandemieschlaf hinter sich. Heute startet die nach eigenen Angaben weltgrößte Messe für Ernährung und Landwirtschaft wieder in Präsenz. In Sachsen-Anhalt freut man sich auf die Grüne Woche in Berlin - kein Wunder: Lebensmittel und Landwirtschaft sind einer der wichtigsten Wirtschaftszweige hier.