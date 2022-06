In Sachsen-Anhalt hatte es 2014 noch 607 Einrichtungen gegeben, 2020 dagegen nur noch 524. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei diesen 524 Einrichtungen nur bei 459 um feste örtliche Einrichtungen handelt. Die weiteren 41 Einrichtungen sind Angebote der sogenannten mobilen Jugendarbeit, so wie etwa der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt.

Jugendarbeit kostet, und die Kosten sind das Problem. Bildrechte: IMAGO / Westend61

Kinder und Jugendliche weichen immer häufiger auf andere Orte aus, um sich zu treffen. In Möser ist das zum Beispiel der Bahnhofsvorplatz, in Burg ein Park. Dort kam es bereits mehrfach zu Sachbeschädigungen und Lärm.



In Magdeburg habe in diesem Jahr bisher nur auf dem Parkplatz Elbbahnhof unter der Sternbrücke Probleme mit feiernden Heranwachsenden gegeben, sagte eine Sprecherin der Stadt.