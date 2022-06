Auch Olaf Schütte von fjp media wünscht sich, dass viel ganzheitlicher darüber nachgedacht wird, wie Kinder und Jugendliche am besten zu fördern sind: "Es geht ja um Kinder und Jugendliche – egal ob sie Schule, Hort oder Kita besuchen oder in der Freizeit bei einem Jugendverband sind. Strategisch muss man sagen, was man will." Im Business-Deutsch lässt sich diese Frage auch so formulieren: Was ist das Produkt der Landesregierung für junge Menschen? Olaf Schüttes Antwort: "Ein gutes Aufwachsen in einer medial bestimmten Welt."