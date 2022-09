Besetztes Gebiet AfD-Abgeordnete planen Reise in die Ostukraine

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Die AfD-Abgeordneten Tillschneider und Wald planen einen Besuch im von Russland besetzten Teil der Ukraine. Das hat die Fraktion am Montag mitgeteilt. Tillschneider hatte sich in der Vergangenheit gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen.