Das Bildungsministerium in Magdeburg erklärte bereits in der vergangenen Woche, die vorgestellte Schulgesetznovelle spiegele inhaltlich "die üblichen und altbekannten Forderungen und Sichtweisen der Oppositionsfraktion wider, die an anderen Tagen in Form Kleiner Anfragen und/oder Pressemitteilungen ihren Weg an die Öffentlichkeit finden". Echte Lösungsvorschläge gebe es nicht. "Alle für Bildung zuständigen Landesbehörden sind sich der derzeitigen Herausforderungen bewusst und arbeiten nach Kräften und gewissenhaft im Sinne der Schülerinnen und Schüler Sachsen-Anhalts", so das Ministerium weiter.