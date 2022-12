Aufarbeitung der Diktatur Kaum Entschädigungen: SED-Opferhilfe zieht negative Bilanz

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Jan Bräuer

Die SED-Opferhilfe in Sachsen-Anhalt weist eine magere Bilanz auf: Genau ein Antrag wurde in fünf Jahren bewilligt. Die Zahlen sind in der ganzen Bundesrepublik niedrig, beklagt die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag. Aber woran liegt das? Experten und Politiker fordern vor allem geringere Hürden bei der Antragstellung.