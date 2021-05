Verfassungsschutzdebatte Neue Rechtsextremismus-Vorwürfe gegen Sachsen-Anhalts AfD

Steven H. wiederum lief bei einer Demonstration der IB in vorderster Reihe, als diese am 3. Juni 2017 in Berlin eine Polizeikette durchbarch. Die beiden Aktivisten hatten sich zuvor auch an einem Videoaufruf für die Demonstration beteiligt.

Spitzenkandidat Oliver Kirchner kennt Luca H. und Steven H. nach eigener Aussage nur flüchtig. Es gibt allerdings Aufnahmen, die ihn zwischen 2015 und 2016 zweimal beim Straßenwahlkampf mit Luca H. zeigen. Steven H. begrüßte Kirchner 2017, damals bereits gewählter Landtagsabgeordneter, per Handschlag am Rande einer Kundgebung in Burg. H. nahm in dieser Zeit zudem an mehreren Treffen des AfD-Kreisverbandes Börde teil.

Landesvorsitzender Martin Reichardt sagte dem MDR, die AfD in Sachsen-Anhalt halte sich an den Unvereinbarkeitsbeschluss. Luca H. und Steven H. sind Mitglieder und hätten, so Reichardt weiter, "gegebenenfalls" nicht aufgenommen werden dürfen. Die Partei müsse aber prüfen, ob die Aktivisten etwas gesagt oder getan hätten, "was straffällig oder zum Schaden der Partei wäre". Ein Parteiausschlussverfahren sei aber "das Schärfste, was eine Partei da unternehmen kann". Das müsse die Partei "sorgfältig abwägen."

Extremismusforscher Pfahl-Traughber erklärt, das Besondere und damit auch das Gefährliche an der IB sei, "dass sie auf den ersten Blick eben nicht als rechtsextremistisch erkennbar" sei. Sie arbeite vor allem mit popkulturellen Elementen. Dort gebe es aber "Rassismus in anderer Verpackung", so der Experte. Die AfD in Sachsen-Anhalt würde den Unvereinbarkeitsbeschluss nicht glaubwürdig umsetzen. Die neuen Recherchen wären weitere Belege dafür, wie weit sich die AfD inzwischen radikalisiert habe, so Pfahl-Traughber.

