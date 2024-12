Die Polizei sucht öffentlich mit der Hilfe von "Kripo live" nach Hinweisen, die zur Aufklärung eines Diebstahls von Bargeld in Höhe von 180.000 Euro beitragen könnten. Opfer ist ein Seniorenpaar, das die Summe am 6. Juni 2024 in einer Bankfiliale im Magdeburger City Carré abgehoben hat und diese in einer Tasche in einem nahegelegenen Parkhaus im Auto verstaut hatte. Das Geld sollte als Geschenk in der Familie verteilt werden. "Das Paar saß schon im Auto und wollte losfahren", erklärt Tracy Hering von der Polizei Magdeburg dem MDR Magazin.