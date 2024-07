Demnach ist es verboten, Kennzeichen des Vereins öffentlich, in einer Versammlung oder in Schriften, Ton und Bildträgern, Abbildungen oder Darstellungen, die verbreitet werden oder zur Verbreitung bestimmt sind, zu verwenden.

In einer schriftlichen Stellungnahme geht auch das Innenministerium in Magdeburg auf die verbotenen Symbole ein und erklärt: "Verstöße gegen dieses Kennzeichenverbot sind gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 5 Vereinsgesetz strafbar und werden dementsprechend strafrechtlich verfolgt." So sei auch in diesem Fall verfahren worden, da das Zeichen öffentlich beziehungsweise in einer Versammlung gezeigt wurde. "Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Vereinsgesetz eingeleitet und die Fahne sichergestellt", heißt es abschließend.