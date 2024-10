Ende März 2020 wurden die Glocken gegossen. Es sollte der Höhepunkt für die Gemeinde werden. Busse für die Fahrt zur Gießerei nach Hessen waren schon gechartert. Allein der damalige Corona-Lockdown verhinderte, dass die Gemeindemitglieder den Guss ihrer neuen Glocken miterleben durften.

Zehn Menschen für ihr Engagement mit dem "Anhalter Kreuz" geehrt

Als die Glocken zwei Monate später angeliefert wurden, mussten sie erst einmal in den Kirchenraum gestellt werden. Vier Jahre sollte es noch dauern, bis die Glocken dann im März dieses Jahres in den sanierten Turm gehängt werden konnten. "Wir hatten wöchentliche Bauberatungen gemacht, und ich wollte auch immer alles selbst in Augenschein nehmen. Dieses Engagement, das war dann schon ein Vollzeitjob", so Bentzius. Bildrechte: MDR

Für so viel ehrenamtliches Engagement durfte Jürgen Bentzius am Reformationstag in seiner Kirche in der ersten Reihe Platz nehmen. Er gehörte zu den zehn Menschen, die während eines Festgottesdienstes für ihre ehrenamtliche Arbeit das "Anhalter Kreuz" verliehen bekamen. Die Ehrung nahm Oberkirchenrat Matthias Kopischke vor. Er nennt das Engagement der Kirchenmitglieder "gelebten Ausdruck evangelischen Glaubens". Deshalb passe die Ehrung besonders gut zum Reformationstag. "Uns geht es darum, denjenigen, die sich als Ehrenamtliche sehr viel einbringen in die Gemeindearbeit und ringsum, einmal Danke zu sagen", so Kopischke.

Die Auszeichnung "Anhalter Kreuz" gibt es seit 2002. Ausgezeichnet werden Ehrenamtliche aus Kirche und Diakonie im Bereich der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Die Dankzeichen werden auf Vorschlag aus Kirchengemeinden und Einrichtungen und nach dem Votum eines Vergabeausschusses jährlich an maximal zehn Personen verliehen.

Das nächste Projekt steht schon an

Für den würdigen Rahmen der Verleihung war an diesem Tag wohl kaum eine Kirche besser geeignet als die Harzgeröder Marienkirche. Dass sie einen Turm mit neuen Glocken hat, ist ehrenamtlichem Engagement zu verdanken. Preisträger Jürgen Bentzius sieht die Auszeichnung als Wertschätzung seiner Arbeit und als Ansporn für andere. Bildrechte: MDR

Und er fühlt sich etwas unwohl, so hervorgehoben zu werden. Er sei sicher Organisator und Motor des Ganzen gewesen, sagt er, aber es habe auch eine gute Teamarbeit gegeben, ohne die nichts möglich gewesen wäre.