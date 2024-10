Es gebe große Vorurteile und Berührungsängste, sagt der Vorsitzende der Tafel Sachsen-Anhalt, Kai-Gerrit Bädje. "Tafeln werden immer noch als die Schmuddelecke der Nation betrachtet." Viele anspruchsberechtigte Bedürftige machten aus Scham einen Bogen um die Tafel, ergänzt Bädje. "Und es gibt viele, die sich bewusst abgrenzen wollen von den – in Anführungszeichen – Loosern in unserer Gesellschaft." Diese Aussage wird am Rande der Langen Tafel prompt untermauert, als die Mitarbeiter der Tafel einen Passanten zu Tisch bitten möchten. Der erwidert im Vorbeigehen, sich nicht an einen solchen "Betteltisch" setzen zu wollen.

Bildrechte: MDR/Swen Wudtke