Die Inflation hat auch die Tafeln erreicht – und damit die Menschen, die am wenigsten Geld haben. Die höheren Kosten für Energie und Personal schlagen sich auf die Ausgabepreise nieder. MDR Investigativ hat 41 Tafeln in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen angefragt. 15 haben erklärt, dass sie in den vergangenen beiden Jahren die Preise erhöhen mussten.