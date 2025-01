Bildrechte: Kreiskirchenamt Stendal

Deshalb hat man in Neuendorf am Damm aus der Not eine Tugend gemacht. Die bedrohte Kirche soll gerettet werden – als Gebäude, aber auch als Begegnungsstätte für die Menschen. Der Gemeindekirchenrat ist spürbar aktiver als früher, es gibt sogar neue Interessentinnen für eine Mitarbeit. Einem Förderantrag für das Leader-Programm hat die Europäische Union zugestimmt, wenn auch nicht in der gewünschten Höhe. Deshalb wird der Kirchturm von Neuendorf am Damm wohl so schnell nicht verschwinden.



Kleemann kommentiert: "Begonnene Projekte, zumal wenn da schon Fördermittelzusagen sind und es gibt eine Finanzierung für so ein Bauvorhaben, die werden wir auch noch zu Ende führen. Aber die Frage ist: Was kommt danach? In einem der Nachbarorte, da ist das Licht im Grunde schon fast von selbst ausgegangen."