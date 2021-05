Dabei sind schon jetzt 81 Prozent der Sachsen-Anhalter der Ansicht, in ihren Städten und Dörfern sei wenig los: zu wenig Gastronomie, zu wenig Kultur, zu viel Leerstand. In Sachsen denken das nur 69 Prozent, in Thüringen 75 Prozent. Möglicherweise fühlen sich auch viele Sachsen-Anhalter abgeschnitten - mit der digitalien Infrastruktur sind 79 Prozent im Land unzufrieden. In Sachsen sind es 68 Prozent, in Thüringen 73 Prozent. Und verheerend ist das Ergebnis bei der Bildungspolitik - einzig in Sachsen-Anhalt ist eine Mehrheit mit der Bildung unzufrieden, 56 Prozent. In Thüringen sind es 44 Prozent und in Sachsen gar nur 32 Prozent.