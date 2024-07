Im Jahr 2024 haben sich in Sachsen-Anhalt wieder mehr Menschen für einen Bundesfreiwilligendienst entschieden. Während 2023 noch etwa 1.500 Bufdis in Sachsen-Anhalt arbeiteten, waren es 2024 etwa 1.600. Damit wurde das Niveau von 2022 erreicht. Bundesweit sank die Zahl der Bundesfreiwilligen leicht, von 34.000 auf 33.400.

Die Bundesfreiwilligen, kurz Bufdis, leisten Dienst in verschiedenen Einrichtungen im Land. Sie helfen etwa in Kindergärten, Altenheimen, Krankenhäusern oder in Bereichen von Bildung, Sport, Kultur oder Umweltschutz. Im Gegenzug für ihre Arbeit erhalten die Bufdis ein Taschengeld und kostenlose Seminare und Betreuung. Der Bundesfreiwilligendienst wurde nach dem Aussetzen der Wehrpflicht 2011 als Nachfolger des Zivildienstes eingeführt.