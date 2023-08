Kristin Napieralla vom Bundesarbeitskreis FSJ befürchtet sogar, dass Kürzungen auch den Fachkräftemangel im sozialen Bereich verstärken würden: "Weil Freiwilligendienste auch eine Variante oder Möglichkeit sind, junge Menschen in die Arbeitsfelder von sozialer Arbeit, aber auch im Bereich Sport oder Kultur, an Arbeitsgebiete heranzuführen. Nicht wenige entscheiden sich auch nach so einem Freiwilligendienst dafür, in dem Bereich eine Ausbildung zu machen oder ein Studium und auch dazubleiben."

Immer wieder kommt von verschiedensten Parteien der Vorschlag, ein verpflichtendes soziales Jahr einzuführen. Anstatt zu kürzen, müsste die Bundesregierung dafür die Mittel aber deutlich erhöhen: "Es gibt Berechnungen, dass man um die 2, 3 Milliarden, glaube ich, pro Jahr planen müsste oder in die Hand nehmen müsste, um so einen Pflichtdienst überhaupt zu bewerkstelligen." Das ist etwa das Zehnfache von dem, was die Bundesregierung im nächsten Jahr an Mitteln für die Freiwilligendienste zur Verfügung stellen will.