Vier Beamte des Landeskriminalamtes (LKA) stehen offenbar im Verdacht, an rechtsextremen Chats beteiligt gewesen zu sein. Entsprechende Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hat das Innenministerium in Magdeburg am Freitagabend bestätigt. Demnach wurden zwei Personenschützer suspendiert und zwei weitere Beamte in den Innendienst versetzt.