Zahlen des Innenministeriums, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegen, belegen, dass in den Folgejahren tatsächlich deutlich mehr junge Menschen eine Ausbildung oder ein Studium an der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben begonnen haben. Gab es im Jahr 2015 nur 199 neu eingestellte Anwärterinnen und Anwärter an der zentralen Polizeiausbildungsstätte des Landes, waren es 2017 mehr als dreimal so viele: 687. In diesem Jahr begannen insgesamt 462 Menschen eine Ausbildung oder ein Studium bei der Polizei in Sachsen-Anhalt.