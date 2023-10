Unterdessen hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, wegen der Gewalt in Nahost vor Attacken auf jüdische Einrichtungen gewarnt. Bei Hamas-Angriffen auf Israel sei in der Vergangenheit die Gefahr für Juden in Deutschland gestiegen, so Klein.

In Halle hat das Bündnis gegen Antisemitismus für Sonntagnachmittag zu einer Kundgebung aufgerufen, um Solidarität mit Israel zu demonstrieren. An der Veranstaltung auf dem Hallmarkt haben rund 100 Menschen teilgenommen. Etwa 30 Teilnehmer haben sich für eine spontane Gegendemonstration getroffen. Beide Versammlungen wurden von einem erhöhten Polizeiaufgebot getrennt.

Am Montag jährt sich zudem der Anschlag in Halle. Vor vier Jahren hatte ein schwer bewaffneter Attentäter versucht, am höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, in die Synagoge in Halle einzudringen. Als ihm das nicht gelang, erschoss er davor eine 40 Jahre alte Passantin und in einem nahen Döner-Imbiss einen 20 Jahre alten Gast.