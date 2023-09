Auf dem Jüdischen Friedhof in Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind mehr als 40 Grabstätten beschädigt worden. Unbekannte hätten unter anderem Grabsteine umgestoßen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau am Mittwoch mit. Der Schaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.