Gedenken Vier Jahre nach der "Zäsur": Halle erinnert an Attentat am 9. Oktober

Kränze wurden vor der Synagoge niedergelegt, die Straßenbahnen standen für einige Minuten still – am 9. Oktober, jenem Tag, an dem ein Attentäter vor vier Jahren in Halle einen Anschlag auf die Synagoge verübte und zwei Menschen tötete. So wurde in der Stadt der Opfer des Anschlags gedacht.