Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt können in den Ferien wieder eine Praktikumsprämie erhalten. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit. Wer mindestens 15 Jahre alt sei und in den Ferien ein Praktikum in einem ausbildungsberechtigten Handwerksbetrieb absolviere, erhalte vom Land 120 Euro pro Woche.