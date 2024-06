Zu Besuch beim Training des Herrenteams der Halle Falken: Männer in roten und weißen Trikots jagen einem eiförmigen Ball hinterher. Die Halle Falken sind eine American-Football-Mannschaft und spielen in der Regionalliga Ost, der dritten deutschen Footballliga.

"Wir müssen mal ein bisschen switchen", ruft André Ohme seiner Mannschaft zu. "Wir machen erst die Plays und dann Punt." Ohme ist Cheftrainer der Halle Falken. Nach den harten Jahren der Corona-Pandemie geht es für sein Team wieder aufwärts. "Unsere Beschränkungen waren wirklich schwierig. Dadurch, dass wir ja ein Kollisionssport sind und sehr nahe aneinander sind, wurde unser Feld hier unterteilt in drei Felder." Dort seien sie zu fünft oder zu zehnt gewesen, hätten sich weder bewegen oder sehen können. "Football ist so ein riesen Teamsport und macht in der Freizeit was und das hat stark gefehlt. Nach Corona, als das weg war, das war für uns wie ein Segen", sagt Ohme.