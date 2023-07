Sachsens Sportvereine haben den in der Coronazeit entstandenen Mitgliederschwund fast ausgeglichen. Wie der Präsident des Landessportbundes, Ulrich Franzen, sagte, sind vor allem die Kinder und Jugendlichen zum Sport zurückgekehrt. Und sogar stärker als vor Corona. Demgegenüber zögerten die Erwachsenen leider noch, vor allem die Frauen. Mit aktuell gut 671.000 Mitgliedern in fast 4.400 Vereinen verzeichnet der Landessportverband ein Plus von etwa 21.400 Mitgliedern im Vergleich zum Jahr 2022. Die Höchstzahl an Mitgliedern aus der Zeit vor der Pandemie ist demnach noch nicht wieder erreicht.