Soweit die Theorie – in der Schulpraxis zeigen sich jedoch erhebliche Unterschiede. Denn gestaltet sich die Versorgung mit Religionsunterricht in Sachsen-Anhalts Schulen sehr unterschiedlich. Das ist das Ergebnis der Untersuchung von Michael Domsgen, Professor an der theologischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg . Dort haben sich derzeit etwa 300 junge Menschen eingeschrieben, um später an Schulen Religion zu unterrichten. Das Fach sei bei Studentinnen und Studenten beliebt, so Professor Domsgen.

In Sachsen-Anhalts Schulalltag sei das Angebot des Religionsunterrichts aber derzeit sehr abhängig von der Schulform: "Wir haben also Licht und Schatten. An Gymnasien findet der Religionsunterricht zu 100 Prozent statt, mit einer Teilnahmequote von fast 30 Prozent. Also jeder dritte Schüler, jede dritte Schülerin nimmt am evangelischen Religionsunterricht teil. Und das ist schon ein Erfolg, zumal ja auch viele dabei sind, die sich keiner Religionsgemeinschaft zugehörig fühlen, also die sogenannten konfessionslosen Schülerinnen und Schüler."