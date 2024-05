Es sollte das Lebenswerk von Bäckermeister Ingo Schulz werden. Der gebürtige Dessauer hatte viele Jahre in Brandenburg gelebt und gearbeitet. Vor acht Jahren zog er mit seiner Familie nach Gerwisch. Dort kaufte er sich die Bäckerei samt Wohnhaus, direkt an der B1. Drei Filialen in Burg, Biederitz und Gerwisch gehörten ihm. Er hatte 14 Angestellte. Den verbliebenen hatte der Bäcker zum Baustart in Gerwisch gekündigt.

Bildrechte: MDR/Marila Zielke