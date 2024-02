Wegen eines tödlichen Unfalls war der Rosenmontagsumzug in Halle im vergangenen Jahr ausgefallen. Nun findet der traditionelle Umzug wieder statt: Insgesamt 47 Karnevalsvereinene aus Halle sowie dem Saalekreis, Mansfeld-Südharz und dem Burgenlandkreis sind angemeldet. Offizieller Start war 11 Uhr auf der Peißnitz. Von dort sind die Wagen und Jäcken über den Mühlweg, den Hansering und die Leipziger Straße bis zum Marktplatz unterwegs. Gefeiert wird bis in den Nachmittag hinein, bevor es für die meisten Karnevalisten wieder nach Hause oder zu ihren Prunksitzungen geht.

Zum 70. Karnevals-Jubiläum kommen auch fast 70 Prinzenpaare aus der Vereinsgeschichte und marschieren beim Umzug mit, zur Not mit dem Rollator oder im Rollstuhl. Seit 1954 ist der Karnevalsverein mit seinen rund 200 Mitgliedern wichtig für den Zusammenhalt des Dorfes. Gegen den Trend gewinnt der Ort stetig an Einwohnern. Zur Karnevalszeit machen alle mit, nehmen Urlaub, um im Umzug dabei zu sein oder den Narren zuzujubeln.

Die Karnevalisten des Kultur- und Sportvereins in Ranies haben bereits am Sonntag vor Rosenmontag zum 70. Mal ihren traditionellen Rosenmontagsumzug gefeiert. Bei dem Umzug fuhren geschmückte Wagen durch den Ort. Die Funkenmariechen und Karnevalisten ließen sich vom grauen Wetter nicht stören.

Gefeiert wurde am Sonntag auch in mehreren anderen Städten, so in Aschersleben. Auch in Dessau-Roßlau gab es einen Festzug, zum insgesamt 25. Mal setzte er sich pünktlich um 11:11 Uhr in Bewegung. Nach Angaben einer MDR-Reporterin waren mehr als 60 Bilder und Motivwagen zu sehen. Zwei Stunden lang zog der bunte Umzug gestern durch die Innenstadt. Zum Abschluss gab es eine Party auf dem Markt. Tausende säumten kostümiert die Straßen.