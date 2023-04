Nach dem tödlichen Unfall beim Rosenmontagszug in Halle stehen die Ermittlungen vor dem Abschluss. Demnach geht die Polizei momentan von einem tragischen Unfall aus. "Nach derzeitigem Erkenntnisstand betrat die 21-Jährige die Straße und wurde schließlich durch den Mottowagen erfasst", sagte ein Sprecher des Polizeireviers Halle am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Frau war schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen und wenige Tage später ihren Verletzungen erlegen. Alle Karnevalsveranstaltungen in Halle wurden abgesagt.