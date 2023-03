Am Mittwoch geht es für Henning Hoffheinz los: Auf den Ackerflächen des Genthiner Landwirtes beginnt dann die Spargelernte. Unterstützt wird Hoffheinz dabei wie jedes Jahr von Helferinnen und Helfern aus Osteuropa. Etwa 30 bis 40 Erntehelfer wird er in diesem Jahr beschäftigen, schätzt der Spargelbauer: "Ich habe eine Stamm-Mannschaft aus Rumänien, die zum Großteil jedes Jahr wiederkommt."

So wie Hoffheinz geht es den allermeisten Spargelbauern in Sachsen-Anhalt: Fast alle setzen während der Erntesaison osteuropäische Helfer ein, vor allem aus Polen oder Rumänien. Landesweit bewegt sich die Zahl der Erntehelfer aus Osteuropa im vierstelligen Bereich, schätzt Hoffheinz, der auch Sprecher für Sachsen-Anhalt im Verband der ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauer ist. Insgesamt sei ihre Zahl jedoch rückläufig. Gebraucht werden die Saisonkräfte auf den Feldern beim Stechen des Spargels, aber auch beim Transport und Sortieren des Edelgemüses.

An die Verbraucher wird er die Mindestlohnerhöhung nicht weitergeben, sagt der Genthiner Landwirt. Stattdessen versuche er so wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen, Arbeitsabläufe zu optimieren und dadurch Personal und Kosten zu sparen. "Wir werden zum Beispiel in diesem Jahr jede Fläche nur noch alle zwei Tage stechen, um mehr Kilogramm pro Stunde ernten zu können", so Hoffheinz.