"Als ich mit Altersklassenrekord angeschlagen hatte und Platz 1 auf der Anzeigetafel sah, das war unbeschreiblich! Danach gleich das erste Interview in der Halle vor allen Leuten, wie bei den Großen bei einer EM oder WM. Das war so schön!" Die Augen strahlen, als Anna Maria Börstler MDR SACHSEN-ANHALT von ihrem bisher größten Moment in ihrer noch jungen Karriere berichtet.

Bildrechte: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto / Jo Kleindl

Deutsche Meisterin – und viele Rekorde

Die 18-jährige Magdeburgerin war bei den Deutschen Meisterschaften im April in Berlin ziemlich überraschend Deutsche Meisterin über 50 Meter Rücken geworden. Zudem hatte sie noch einen neuen Altersklassenrekord aufgestellt. Heißt: Es gab noch nie eine 18-Jährige in Deutschland, die schneller als Anna Maria war.

Man freut sich darüber wie ein kleines Kind, dass man plötzlich dazugehört. Anna Maria Börstler Schwimm-Talent aus Magdeburg

Ihr Name ist plötzlich in aller Munde. Die Stars der Szene, wie Weltmeisterin Angelina Köhler, nehmen plötzlich Notiz von ihr. "Es passiert von jetzt auf gleich. Sie nehmen einen auf. Man freut sich darüber wie ein kleines Kind, dass man plötzlich dazugehört", berichtet Anna Maria über diese Meisterschaften, die ein Stück weit ihr Leben verändert haben. Es fühle sich an, als werde man erwachsen – und das sehr schnell.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Talent war schon früh erkennbar

Vor fünf Jahren, als sie bei MDR SACHSEN-ANHALT als MDR-Sport-Ass vorgestellt wurde, schien das alles noch ziemlich weit weg. Damals ging sie in die 8. Klasse, trainierte neun Mal in der Woche und bekam gerade die Auszeichnung zur Nachwuchssportlerin des Jahres vom damaligen Innen- und Sportminister Holger Stahlknecht überreicht. "Alles über 100 Meter ist mir zu lang", sagte sie zu diesem Zeitpunkt. Diese Einstellung ist bis heute geblieben.

Ihr derzeitiger Trainer beim SC Magdeburg, Stefan Döbler, bestätigt, dass sie über eine enorme Schnellkraft, ein sehr gutes Reaktionsvermögen und eine gute Tauchphase verfügt. Das mache sie vom Startblock weg zu einer idealen Sprinterin. Neun Mal die Woche wird immer noch trainiert, allerdings haben die Umfänge im Schwimmbecken kontinuierlich zugenommen. Dazu kommt jetzt auch noch ein intensives Krafttraining, das vor allem die Schnellkraft weiter verbessert.

Bildrechte: MDR/Thomas Pasold

Traum von Olympia

Anna Maria wird in den nächsten Tagen in die U23-Trainingsgruppe des SCM wechseln. Perspektivisch könnte sie dann vielleicht schon im nächsten Jahr mit den Olympiasiegern Lukas Mertens und Florian Wellbrock im Schwimmbecken üben. Dann würde sie nach ihrem Abitur in den erlesenen Trainingskreis von Bundestrainer Bernd Berkhahn aufrutschen. Ihr Ziel: "Ich will auf jeden Fall zu Olympia. Man träumt davon, seitdem ich Kind bin. Dass es jetzt so nah ist, ist unbeschreiblich."

MDR-Sport-Ass: Teilnahme war richtige Entscheidung

Den Nachwuchstalenten von heute rät sie, bei den MDR-Sport-Assen mitzumachen. "Es hat sich für mich damals gelohnt. Man hat mich plötzlich mehr erkannt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Bilder und Töne zu drehen. Irgendetwas, das dagegen spricht, gibt es nicht. Es gibt nur Vorteile, da mitzumachen."

An den Olympischen Spielen in Paris ist Anna Maria Börstler knapp vorbei geschrammt, nur eine halbe Sekunde fehlte ihr zu Qualifikationszeit. Nun sind die Spiele in vier Jahren in Los Angeles ihr großes Ziel. MDR Sachsen-Anhalt wird sie weiter auf ihrem Weg begleiten.

Hier bewerben