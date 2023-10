In den vergangenen vier Jahren hat MDR SACHSEN-ANHALT insgesamt 44 Talente vorgestellt und deren weitere Entwicklung verfolgt. Shotokan-Karateka Keven Winkelmann war 2020 bei den Sport-Assen dabei, hatte bei MDR SACHSEN ANHALT seinen ersten Fernsehauftritt. Mittlerweile ist der 17-Jährige beim Karateverein in Havelberg der am höchsten Graduierte und gibt sein Wissen an den Nachwuchs weiter. Sein nächstes großes Ziel kann Keven Winkelmann erreichen, wenn er 18 Jahre alt ist: der schwarze Gürtel.