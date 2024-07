Bildrechte: IMAGO / PCN Fotografie

Boykott des Ostblocks Als die DDR-Athleten nicht zu Olympia 1984 in Los Angeles fahren durften

23. Juli 2024, 18:45 Uhr

Weil mehrere Länder des Westens Olympia 1980 in Moskau boykottieren, folgt bei den Sommerspielen 1984 in Los Angeles die "Retourkutsche" der Ostblockstaaten. In der DDR trifft das auf Widerstand. Erst nach Drohung der Sowjetunion fügen sich die Ostdeutschen – zum Leidwesen ihrer Athletinnen und Athleten. 40 Jahre danach hat MDR-Filmemacher Uwe Karte eine Doku darüber gedreht.