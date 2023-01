Die Bundestierärztekammer geht davon aus, dass Praxisinhaber im Regelfall 60 Wochenstunden Arbeit leisteten, angestellte Tierärzte 40 Stunden und weniger. Allein daraus ergäben sich weniger mögliche Behandlungsstunden in den Praxen. Die Landestierärztekammer rechnet damit, dass es weiter zu Engpässen in der Versorgung kommt.

Laut der Tierärztekammer sind in Sachsen-Anhalt 800 Tierärzte tätig. 334 arbeiteten in einer eigenen Niederlassung. In den Praxen seien 196 weitere Tierärztinnen und Tierärzte angestellt. Im öffentlichen Veterinärwesen sind den Angaben zufolge 185 Ärzte tätig. Weitere arbeiten in Forschung und Lehre oder bei der Bundeswehr.